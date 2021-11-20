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Иран призвал ФРГ исключить новые нападения на его дипломатические объекты

Deutsche Welle ранее сообщила о попытке нападения неизвестного на генеральное консульство Ирана в Гамбурге

ТЕГЕРАН, 20 ноября. /ТАСС/. Иран призвал Германию внимательно изучить обстоятельства нападения на его консульство в Гамбурге и исключить подобные происшествия в будущем. С таким заявлением выступил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Представитель МИД осудил нападение на здание генерального консульства в Гамбурге и призвал Германию серьезно и ответственно отнестись к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических объектов Ирана в ФРГ", - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Хатибзаде, "иранская сторона ожидает от немецкого правительства, что будет проведено тщательное расследование в отношении исполнителя или исполнителей [нападения], а также будут приняты эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем".

Ранее в субботу медиакомпания Deutsche Welle сообщила о попытке нападения неизвестного на генеральное консульство Ирана в Гамбурге. Злоумышленник использовал коктейль Молотова, в результате чего была повреждена входная дверь дипломатического объекта.

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