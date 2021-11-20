Премьер-министр Украины сообщил, что ситуация на границе с Белоруссией остается спокойной

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Ситуация на границе Украины и Белоруссии остается "напряженной", но спокойной. Об этом заявил в субботу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украинские вооруженные силы, разведка работают. Мы каждый день получаем информацию", - сказал он в интервью украинскому бюро "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом), отметив, что Киев находится в постоянной координации с иностранными партнерами по ситуации в Белоруссии.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, пытаясь попасть на территорию Польши, однако польские силовики, выставив кордоны, не пускают мигрантов. Белорусская сторона поддерживает беженцев, подвозя дрова, воду и оказывая медпомощь нуждающимся. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.