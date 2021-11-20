Остин подтвердил главе МО Ирака, что США завершат боевую миссию в стране к концу года

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу на встрече с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что боевая миссия Соединенных Штатов в Ираке завершится к концу года. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Остин подтвердил, <...> что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять обязательства, взятые на себя в июле 2021 года во время Стратегического диалога США и Ирака, включая [обязательство] о том, что к концу года у США не будет [в Ираке] сил, выполняющих боевые задачи", - говорится в сообщении. Стороны обсудили "следующий этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на консультировании, помощи, обмене разведывательными данными" с иракскими силами в рамках поддержки кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Остин также подтвердил "прочность и силу" стратегического партнерства Ирака и США и подчеркнул приверженность Вашингтона миссии по разгрому ИГ.

Встреча состоялась в столице Бахрейна на полях конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. В марте нынешнего года иракский президент Бархам Салех сообщил, что численность войск США в стране не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми проинформировал, что повышение уровня боеготовности национальной армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента. В конце июля президент США Джо Байден заявил, что боевая миссия Вашингтона в Ираке завершится к концу года.