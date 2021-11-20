Йемен попросил Белоруссию помочь вернуть своих граждан

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Международно признанные власти Йемена поручили своему послу в Москве и по совместительству в Минске обратиться к руководству Белоруссии с просьбой оказать помощь в возвращении на родину йеменских мигрантов, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но застрявших на белорусско-польской границе. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в субботу на его сайте.

"Министерство поручило послу нашей страны в Москве <...> провести встречу с заместителем министра иностранных дел и другими заинтересованными лицами Белоруссии с тем, чтобы попросить о сотрудничестве и помощи в поиске йеменцев, оказавшихся в затруднительном положении, <...> а также в организации их возвращения в Йемен", - подчеркивается в сообщении.

В то же время, как уточняется, посольство Йемена в Варшаве провело ряд встреч с представителями польских властей с целью установления личностей йеменских мигрантов и проверки состояния их здоровья. "На территории Польши в настоящий момент находятся девять йеменцев, все они являются взрослыми мужчинами и помещены в специальные миграционные центры, где получают соответствующую медицинскую помощь. Министерство иностранных дел обратилось к польским властям с просьбой облегчить процедуру возвращения мигрантов в Йемен", - указано в тексте.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

В четверг самолет авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами, которые намеревались попасть в страны Евросоюза через территорию Белоруссии, прибыл из Минска после промежуточной посадки в Эрбиле в Багдад. Всего на борту находился 431 пассажир, большинство из них высадились в столице Курдского автономного района Ирака.