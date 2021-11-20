Блинкен предостерег внешние силы, включая ЧВК "Вагнер", от вмешательства в Мали

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу предостерег сторонние силы, включая частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер", от вмешательства в ситуацию в Мали. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По его данным, во время визита в Сенегал шеф американской дипломатии заявил, что Вашингтон "с Мали и партнерами содействует усилиям в поддержку стабильности" в стране. "Как мне кажется, особенно прискорбно было бы, если бы иностранные действующие лица, я, в частности, имею в виду группу "Вагнер", занимались бы еще большим усложнением [ситуации]", - утверждал Блинкен.

"Как только демократически избранное правительство приступит к исполнению своих обязанностей, международное сообщество готово поддержать Мали", - добавил он.

Ситуация в Мали

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом". В связи с этим власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

В конце сентября глава Минобороны Франции Флоранс Парли предупредила власти Мали о том, что страна "изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества", если прибегнет к услугам наемников. В Париже ранее неоднократно подвергали критике возможность размещения в Мали ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с пребыванием французского воинского контингента в африканской стране.

Как сообщил в начале октября официальный представитель Главного штаба ВС Франции полковник Паскаль Яни, французские спецподразделения, участвующие в антитеррористической операции "Бархан" в зоне Сахеля, не нашли в Мали никаких признаков присутствия ЧВК "Вагнер". Яни также отметил, что "не знает, заключали ли власти Мали соглашение с "Вагнером" или нет". При этом глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в интервью французской газете "Монд" назвал слухами сообщения СМИ о переговорах его страны с ЧВК "Вагнер"

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая текущего года он был смещен той же группой военных и постановлением Конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства. В тот момент новое руководство Мали подтвердило взятые в сентябре 2020 года властями страны обязательства о проведении президентских и парламентских выборов в феврале 2022 года.