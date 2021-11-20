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В аэропорту Атланты эвакуировали людей после "случайного выстрела"

Работа аэропорта временно приостановлена

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Службы безопасности эвакуировали пассажиров в аэропорту Атланты (штат Джорджия) после "случайного выстрела". Об этом сообщается в субботу в Twitter воздушной гавани.

Пользователи социальных сетей сообщали о том, что в международном аэропорту Атланты объявлена эвакуация из-за стрельбы. Некоторые публикации сопровождались видеозаписями, на которых видно лежащих на полу людей и сотрудников аэропорта, обращающихся к ним с призывами спрятаться. "Несколько минут назад меня эвакуировали из аэропорта Атланты из-за продолжающегося инцидента со стрельбой", - написал один из пользователей.

Пресс-служба аэропорта информацию о человеке, продолжающем стрельбу, не подтвердила, отметив, что "угрозы пассажирам и сотрудникам нет". "В аэропорту был зафиксирован случайный выстрел", - указывается в публикации. При этом не поясняется, кто стрелял.

Телекомпания CNN уточняет, что работа аэропорта временно приостановлена.

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