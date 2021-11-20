В парламенте Ливии заявили, что не намерены вносить поправки в закон о выборах президента

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Палата представителей (ПП, парламент) Ливии больше не намерена вносить какие-либо поправки в закон о выборах президента, в частности в вызвавшую немало споров его 12-ю статью. Об этом заявил ТАСС в субботу советник спикера законодательного органа по СМИ Фатхи аль-Марими.

Согласно 12-й статье, любой ливиец, находящийся на гражданской или военной службе, в случае его желания баллотироваться на высший пост в государстве обязан временно покинуть занимаемую должность и сложить с себя полномочия не позднее чем за три месяца до проведения выборов. В случае проигрыша он будет возвращен на прежнее место работы с сохранением заработной платы и прочих привилегий. Именно это положение, в частности, оспаривает в настоящее время глава Правительства национального единства Абдель Хамид Дбейба, который ранее заявлял о намерении баллотироваться и продолжает настаивать на внесении поправок в закон.

"Споры в отношении избирательного законодательства и принимаемых в этом вопросе мер направлены на то, чтобы воспрепятствовать президентским и парламентским выборам, - сказал аль-Марими. - Все поддерживают их проведение в обозначенные сроки и на основе законов, изданных Палатой представителей при поддержке ливийских политических кругов, и поэтому все стороны должны их соблюдать. Парламент не намерен вносить поправки в двенадцатую статью, поскольку и у него больше нет времени для их обсуждения с учетом того факта, что период подачи документов для регистрации кандидатов истекает в течение 48 часов".

По словам советника, досье тех, кто не выполнил необходимое требование и не оставил свою должность за три месяца до даты голосования (то есть до 24 сентября), приняты не будут. Как напомнил аль-Марими, в частности, подавший ранее в субботу необходимые для участия в выборах президента бумаги спикер ПП Акила Салех Иса и командовавший Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар сложили свои полномочия еще в сентябре. "Поэтому мы очень надеемся, что все примут результаты выборов и будут сотрудничать с избранным напрямую ливийским народом президентом, наделенным всей полнотой полномочий, - отметил собеседник агентства. - А в обязанности парламента входит контроль за этим процессом и принятие законов".

Судьба выборов

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно.

Избирательная кампания в Ливии стартовала 8 ноября, однако до сих пор неясно, состоится ли голосование в запланированные сроки из-за продолжающихся споров относительно его конституционности. К настоящему моменту документы для регистрации подали примерно 25 кандидатов в президенты и около 1,3 тыс. претендентов на членство в парламенте. Окончательные списки должны быть обнародованы избиркомом после их сверки в компетентных и судебных органах не позднее 7 декабря.

Между тем Высший государственный совет Ливии с консультативными функциями и доминирующими в нем представителями исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) ранее уже заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил его и закон о выборах президента, в том числе из-за статьи, дающей право баллотироваться военным, что открыло путь к выдвижению фельдмаршала Хафтара.

В пятницу глава Госсовета Халед аль-Мишри, уже призывавший блокировать голосование во избежание гражданской войны, сообщил о том, что не будет участвовать в нем "ни как избиратель, ни как кандидат", считая, что Ливия не готова к выборам как юридически, так и логистически и не сможет гарантировать их прозрачность и честность. Он также призвал отложить избирательный процесс и провести парламентские и первый тур президентских выборов в середине февраля 2022 года.

В свою очередь оставшийся, по сути, за бортом премьер Дбейба заявил в субботу, что "ливийцы движутся к неконституционным" выборам, предупредив об опасности "заговора политических каст, которые хотят контролировать суверенитет и богатство ливийцев". "Грядущие выборы были политически ориентированы на конкретных людей и лишают ливийцев права на самоопределение", - сказал он, призвав "объединиться, чтобы остановить тех, кто хочет развалить родину".