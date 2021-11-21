В Болгарии пройдет второй тур президентских выборов

СОФИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов, в ходе которого определится имя нового главы государства, пройдет в воскресенье в Болгарии. Борьбу за высший пост ведут два кандидата - действующий президент Румен Радев, чью кандидатуру поддержала Болгарская социалистическая партия (БСП), и ректор Софийского университета Анастас Герджиков, которого поддерживает бывшая правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Именно они по итогам первого тура выборов, который состоялся 14 ноября, заручились наибольшей поддержкой избирателей: за Радева проголосовали 49,41% избирателей (1 322 128 человек), за Герджикова - 22,82% (610 710). Для победы во втором туре каждому из них достаточно получить простое большинство голосов избирателей, итоги голосования от явки избирателей не зависят.

С 07:00 по местному времени (08:00 мск) и до 20:00 (21:00 мск) в стране будут работать более 13 тыс. избирательных участков, на которых имеют право проголосовать около 6,7 млн человек. Дополнительные 749 участков для болгарских граждан, которые находятся за рубежом, будут открыты в 68 странах мира.

Решающее голосование

Социологические агентства, которые в прошлое воскресенье не смогли предсказать итоги досрочных выборов в Народное собрание страны (однопалатный парламент), от конкретных прогнозов на второй тур президентских выборов воздержались, отметив лишь, что итоги голосования будут зависеть от активности избирателей, а низкая явка может сыграть в пользу Герджикова.

Однако в интервью ТАСС, болгарский ученый и издатель, специалист по вопросам национальной безопасности и лидерства Димитр Иванов уверенно заявил, что итоговое голосование будет в пользу Радева. "Личностные качества Радева способствуют его успешной работе. Он ясно заявил свою позицию относительно необходимости перемен, обновления политической элиты, администрации и судебной системы, что отражает ожидания большей части общества. Вместе с вице-президентом Илияной Йотовой они составляют хорошую команду. Именно поэтому я считаю, что Радев победит. Основной оппонент Радева профессор Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, ему по силам сегодня не равен", - сказал он.

Сам Герджиков в последние дни предвыборной кампании выражал уверенность, что ему на финише удастся преодолеть свое более чем двукратное отставание и добиться успеха.

Кто есть кто

Румен Радев родился 18 июня 1963 года в Димитровграде на юге Болгарии. В 1987 году окончил Высшее военно-воздушное училище "Георги Бенковски" в городе Долна-Митрополия. В 2014 году он получил звание генерал-майора и был назначен командующим ВВС. Вскоре при поддержке оппозиционной БСП был выдвинут кандидатом в президенты. Во втором туре выборов в ноябре 2016 года Радев одержал победу над кандидатом от правоцентристской партии ГЕРБ Цецкой Цачевой, набрав 59,37% голосов. Вступил в должность 22 января 2017 года и сейчас претендует на второй мандат.

На Западе Радева называют пророссийским политиком, он неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций, подчеркивая, что они бесполезны. Перед нынешними выборами во время теледебатов он заявил, что Россия "не может быть моделью развития", для Болгарии, но не может быть и врагом республики, хотя бы потому, что в памяти жителей страны Россия остается освободительницей болгарского народа. Отвечая на вопрос о статусе Крыма, Радев подчеркнул, что "в настоящий момент Крым русский".

Анастас Герджиков родился 23 февраля 1963 года в городе Кырджали на юге Болгарии. В 1984-1985 годах изучал филологию в Софийском университете имени святого Климента Охридского. В 1990 году окончил Университет Гумбольдта в Берлине. С 2008 года является профессором античной и средневековой литературы в Софийском университете, читает лекции по латыни и римской литературе на кафедре классической филологии. В 2010-2014 годах Герджиков был проректором этого университета, с 2015 года занимает пост ректора.

Герджиков баллотируется как независимый кандидат, однако пользуется поддержкой правоцентристской партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова. Он считает, что готов взять на себя ответственность за объединение болгарского народа. В ходе кампании он подчеркивал, что Болгария переживает затяжной политический кризис: в этом году в стране трижды прошли парламентские выборы (в апреле, июле и ноябре). По мнению политика, этой кризисной ситуации "необходимо противопоставить объединение и спокойные дебаты по основным темам". Как и Радев, он считает, что отношения с Россией должны быть прагматичными, что Болгария заинтересована "в сотрудничестве с Россией, как и с любой другой страной с крупной экономикой".