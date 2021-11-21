Первое законтрактованное судно с углем из США прибыло на Украину

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Первая судовая партия в 60,5 тыс. тонн угля из законтрактованных 1,5 млн тонн прибыла на Украину. Об этом сообщила в ночь на воскресенье украинская частная компания "ДТЭК Энерго", входящая в холдинг бизнесмена Рината Ахметова.

"Сегодня в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. <...> Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении на сайте компании. Отмечается, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Всего компания договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий угля. "Из них пять поставок с углем из США и две поставки из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. тонн. <...> Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021-го - января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре - в декабре и одна - в январе", - указано в сообщении.

Компания подчеркивает, что импорт угля "является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным". "В течение января - октября этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли 13,7 млн тонн угля марки "Г" и ввели в работу 23 новых лавы. Всего в этом году компания планирует добыть около 17 млн тонн газового угля", - сообщает компания.

На этой неделе украинская энергогенерирующая компания "Центрэнерго" сообщила, что законтрактовала около 1,5 млн тонн угля из четырех стран, чтобы покрыть дефицит этого вида топлива на Украине в текущем отопительном сезоне. По железной дороге планируется поставить 663 тыс. тонн угля из Казахстана, а также 300 тыс. тонн из Польши. Остальные объемы будут поставлены по морскому пути из США и Австралии. В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями.

Для покрытия энергодефицита также идет коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии мощностью 415 МВт. Из-за дефицита Киев несколько раз экстренно запрашивал аварийную помощь и у Словакии.