СМИ: Япония ужесточит правила проведения оборонных закупок

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Японии ужесточат правила проведения оборонных закупок, а также проверки поставщиков вооружений и оборудования. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

Ожидается, что в ближайшие годы будет принято новое законодательство, которое даст правительству право добиваться изменений в том числе в существующих оборонных контрактах, если будут обнаружены проблемы с поставщиками. Министерство обороны Японии предоставляет подрядчикам информацию о потребностях и деятельности Сил самообороны. Любая утечка таких данных может выявить слабые места и раскрыть секретные детали, в связи с чем критерии проверки поставщиков предполагается ужесточить.

Инспекции будут охватывать сами поставляемые компоненты, а также компьютеры и подключение к интернету, используемое поставщиками. До сих пор такие проверки оставались на усмотрение самих подрядчиков. По задумке японских властей это снизит риски в случае кибератак.

Соответствующий закон планируется подготовить к 2023 году. Ужесточение правил в значительной степени ограничит использование продукции китайского производства, а также приведет к росту доли японских компаний в этом сегменте и расширению сотрудничества с США по программе вооружений. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei одним из первых может столкнуться с ограничениями после принятия новых правил, отмечает издание.

В Японии ежегодно фиксируется более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников в последние годы становились крупные электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric. Последняя активно участвует в разработке вооружений и оборудования для оборонных нужд.