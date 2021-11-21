В США заявили, что не так продвинуты в гиперзвуковых технологиях, как Россия и КНР

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты "не так продвинуты" в сфере гиперзвуковых технологий, как Россия и Китай. Об этом, как сообщает газета Politico, заявил в субботу заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

"Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ", - заявил он на форуме по международной безопасности в Галифаксе (Канада). Томпсон добавил, что США "очень быстро наверстывают упущенное", чтобы соответствовать возможностям Пекина в этой области.

Позднее в беседе с Politico заместитель командующего Космическими силами США добавил, что Вашингтон работает над тем, чтобы "определить тип спутниковой группировки", необходимой США для отслеживания гиперзвуковых ракет. "Это новый вызов, но дело не в том, что у нас нет ответа на этот вызов. Нам просто нужно понять это, полностью спроектировать и запускать", - сказал он. По его словам, графика вывода подобных спутников на орбиту нет, однако США "стремительно меняют свой подход и сроки".

Томпсон выразил обеспокоенность касательно того, как медленный и осторожный процесс закупок в оборонной сфере сказывается на конкуренции. "Бюрократия, которую мы выстроили <...>, замедлила нас во многих областях. <...> Тот факт, что нам в течение пары десятилетий не нужно было двигаться быстро с точки зрения [наличия у нас] конкурента с такими возможностями, не побуждал нас <...> действовать быстро", - сказал он.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.