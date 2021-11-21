Глава оппозиционной партии заявил, что Хамдук вернется на пост премьер-министра Судана

ТАСС, 21 ноября. Армия и представители политических сил Судана договорились о возвращении отстраненного от должности главы правительства Абдаллы Хамдука к исполнению своих обязанностей. Об этом в воскресенье сообщил глава старейшей оппозиционной суданской партии "Аль-Умма" Фадлалла Барама Насер в интервью агентству Reuters.

По его данным, Хамдук сформирует независимое правительство технократов, а все политзаключенные будут освобождены.

Спецпосланник генсека ООН в Судане Волкер Первес 5 ноября сообщил, что между суданской армией и отправленным в отставку премьер-министром Хамдуком достигнуты определенные договоренности и что стороны продолжают переговоры. По его словам, рамками соглашения между сторонами предусматривается возвращение Хамдука во власть, освобождение всех задержанных, формирование правительства технократов, запуск государственных институтов власти и отмена режима ЧП в стране.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение.