МИД Британии призвал КНР предоставить свидетельства безопасности теннисистки Пэн Шуай

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. МИД Великобритании призвал Пекин срочно предоставить достоверные свидетельства того, что китайская теннисистка Пэн Шуай находится в безопасности.

"Власти Китая должны в срочном порядке предоставить подлежащие проверке свидетельства ее безопасности и места ее нахождения", - приводит в воскресенье телеканал Sky News заявление представителя МИД Соединенного Королевства.

"Любому человеку должно быть позволено говорить без страха последствий. Все заявления о сексуальном принуждении в любой части мира должны расследоваться", - добавил он.

Об исчезновении теннисистки

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети Weibo сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.

Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале. МИД КНР на протяжении двух недель также отказывался от комментариев.

Видео с Пэн Шуай

Заявление британского МИД было сделано на фоне того, что Пэн Шуай в воскресенье впервые за три недели появилась на публике. Главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь опубликовал видео со спортсменкой на своей странице в Twitter.

Согласно подписи к 37-секундному ролику, Пэн Шуай в воскресенье утром приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису среди подростков в Пекине. При объявлении своего имени Пэн Шуай выглядела немного скованно, она поприветствовала зрителей рукой и поклонилась публике.

Ху Сицзинь опубликовал это видео только в Twitter, доступ к которому заблокирован с территории КНР. На его странице в Weibo, где у него насчитывается более 24 млн подписчиков, нет ни одного поста о Пэн Шуай или упоминания ситуации вокруг нее. Китайская поисковая система Baidu (аналог заблокированного в КНР поисковика Google) также не выдает ни одного сообщения о Пэн Шуай за последний месяц, в том числе о ее появлении на публике в воскресенье.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.

Глава WTA Стив Саймон опубликовал заявление, в котором утверждал, что безуспешно пытался связаться со спортсменкой, и потребовал от властей провести расследование. 19 ноября Международная федерация тенниса заявила ТАСС об обеспокоенности в связи с этой ситуацией. В федерации подчеркнули, что безопасность игроков всегда является для нее приоритетом и что организация поддерживает полное и прозрачное расследование по поводу случая с Пэн Шуай.

Идея бойкота Олимпиады в Пекине

В этой связи в Великобритании раздаются призывы со стороны политиков дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Как сообщила 20 ноября газета The Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность такого шага в знак протеста против действий Китая в области прав человека.

По данным издания, в правительстве развернута "активная дискуссия" о том, следует ли Великобритании последовать примеру Соединенных Штатов, которые ранее объявили о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022. По утверждению издания, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс поддерживает эту идею.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.