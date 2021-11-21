Литва выразила сожаление в связи с решением КНР понизить уровень дипотношений

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Литва выразила сожаление в связи с решением Китая понизить уровень дипломатических отношений между странами. Об этом сообщил в воскресенье МИД балтийской республики.

"Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать [в Вильнюс своего] посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного", - говорится в сообщении.

"Литва еще раз подтверждает приверженность принципу "одного Китая", но одновременно заявляет о том, что имеет право развивать сотрудничество с Тайванем, принимать у себя и учреждать недипломатические представительства для практического осуществления этих связей, как поступают многие другие страны", - заявил литовский МИД.

В четверг в Вильнюсе приступило к работе представительство Тайваня. О планах его открытия Литва сообщила в июле текущего года. МИД КНР выразил в связи с этим протест и в августе отозвал посла из Литвы, рекомендовав Вильнюсу сделать то же самое. Литовский МИД 3 сентября сообщил об отзыве посла в Пекине. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий. В воскресенье МИД КНР объявил о решении понизить статус дипотношений между странами.