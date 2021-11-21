МИД Франции продолжит требовать от Австралии компенсации за разрыв контракта на подлодки

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Разрыв Австралией контракта на создание французских подлодок в пользу сотрудничества с США и Великобританией должен быть оформлен по правилам, и Париж будет добиваться от Канберры компенсации. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала LCI в воскресенье.

"История с субмаринами - для меня она не закончена, - подчеркнул министр. - Контракты [с Францией] разорваны, это очевидно. Я немного беспокоюсь за австралийцев. Мы будем работать над тем, чтобы в конечном счете получить компенсацию, чтобы условия разрыва контракта полностью соблюдались".

Глава французской дипломатии выразил мнение, что "австралийцы, возможно, потеряли больше, чем они думают". По его словам, соглашение AUKUS между Австралией, Великобританией и США по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках - это проект проекта, результаты которого нельзя предсказать.

"Три страны торжественно договорились о том, что через 18 месяцев у них будет проект. Остается еще 16 месяцев, и пока ничего нет, - констатировал Ле Дриан. - Мы пообещали поставить субмарины в 2030-2033 годах, но я не знаю, к какому сроку им поставят первую атомную субмарину".

"Эта инициатива опасна для мирного баланса в Тихом океане", - заключил глава МИД Франции.

Разрыв контрактов

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны. В ответ Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом своих послов в Соединенных Штатах и в Австралии для консультаций в Париж, позже они вновь вернулись в эти страны.