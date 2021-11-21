Франция введет санкции против Мали, если выборы не пройдут до конца февраля

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Франция рассматривает возможность введения санкций против нынешних руководителей Мали, если они не обеспечат проведение выборов и политической переход в стране в феврале 2022 года. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала LCI в воскресенье.

"Главный вопрос для нынешних властей Мали сейчас - это выполнить обещания, данные их коллегам в Западной Африке, о том, что будет переход, который завершится в феврале, - сказал он. - В противном случае мы будем добиваться санкций в их отношении как со стороны африканцев, так и европейцев".

Министр подчеркнул, что нынешние власти Мали "заняли место в результате госпереворота, даже двойного госпереворота", они должны обеспечить политический переход в стране. Также глава МИД Франции повторил позицию о том, что Париж считает неприемлемой возможность сотрудничества Бамако с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Он напомнил, что недавно Евросоюз достиг консенсуса о введении санкций против этой организации.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао.

Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, а постановлением Конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства. В тот момент новое руководство Мали подтвердило взятые в сентябре 2020 года властями страны обязательства о проведении президентских и парламентских выборов в феврале 2022 года.