Лаврентьев и Вершинин обсудили в Тегеране с главой МИД Ирана ситуацию в Сирии

ТЕГЕРАН, 21 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели в воскресенье переговоры в Тегеране с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Лаврентьев и Вершинин <...> после поездки в Дамаск отправились в Тегеран, где встретились с главой МИД Ирана", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью российской делегации "является проведение переговоров по двусторонним отношениям и региональному сотрудничеству, включая Сирию".

Также стороны "подтвердили, что необходимо продолжать сотрудничество в Сирии в рамках астанинского формата и внутрисирийский диалог остается единственным путем решения кризиса в этой стране".

"Амир Абдоллахиян охарактеризовал сотрудничество между двумя странами в Сирии, как абсолютно успешный опыт", - сообщает пресс-служба. Кроме того, "глава МИД Ирана подчеркнул необходимость использования успешного совместного опыта двух стран <...> для восстановления Сирии".

Москва и Тегеран, наряду с Анкарой, являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии. Операция Вооруженных сил РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года.