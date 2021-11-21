Премьер Судана заявил, что новое политсоглашение укрепит демократический транзит в стране

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана, которое было достигнуто в воскресенье, укрепит демократический транзит власти в стране. Об этом заявил вновь возглавивший суданское правительство Абдалла Хамдук, выступление которого из президентского дворца в Хартуме транслировало государственное телевидение.

"Данное соглашение укрепляет демократический переход в Судане. Оно укрепляет также все демократические преобразования и сохраняет достижения последних двух лет. Мы будем работать над объединением всех суданских сил в прочную демократическую систему", - подчеркнул политик.

По его словам, одна из ключевых целей достигнутого документа - остановить кровопролитие в суданском обществе. "Для нас в приоритете стоят интересы Судана. Новый документ расширяет базу для демократического перехода", - резюмировал Хамдук

Участвовавший в церемонии подписания глава Суверенного совета страны генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в свою очередь дал понять, что "вооруженные силы страны будут, как прежде, доверять Хамдуку. "Во время возникшего кризиса мы не прерывали связь с Хамдуком. <...> Мы будем совместно работать над тем, чтобы завершить нынешний путь свободными и справедливыми выборами", - отметил он, добавив, что достигнутый документ касается все без исключения политические силы Судана.

Основной пункт подписанного Хамдуком и аль-Бурханом соглашения отменяет решение армейского командования об отстранении премьера страны от должности, что подразумевает, что Хамдук вновь возглавит правительство и приступит к формированию нового кабинета министров технократов. Военные и гражданские силы договорились также о расследовании последних акций протеста в стране и связанных с ними кровопролитных столкновений, жертвами которых только за последнюю неделю стали 50 человек.

Подписанное политическое соглашение призвано стать частью конституционной декларации 2019 года, в которую, как согласились стороны, будут внесены еще некоторые поправки "на основе консенсуса".

Вмешательство армии

В ночь на 25 октября в разгар кризиса в Судане в диалоге между военными и гражданскими силами, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с Хамдуком, чиновников и ряд политических деятелей.

В ходе последующего обращения к нации аль-Бурхан объявил о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была призвана стать законодательной базой на переходный трехлетний период. Он пообещал суданцам проведение всеобщих выборов в июле 2023 года и создание нового независимого правительства технократов.

11 ноября указом аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны, состав которого был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил.