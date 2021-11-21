Повторные выборы в местные органы власти в Молдавии проходят в спокойной обстановке

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Внеочередные выборы мэра второго по величине молдавского города Бельцы, а также руководителей ряда других населенных пунктов проходят в спокойной обстановке, проинформировала в воскресенье Центральная избирательная комиссия.

"Участки работают в штатном режиме. Голосование проходит гладко, без происшествий", - говорится в сообщении. По данным Центризбиркома, к 18:00 (19:00 мск) был преодолен избирательный порог во всех 15 населенных пунктах.

В городе Бельцы к этому времени проголосовали 29,6% избирателей, на всеобщих выборах в местные органы власти в 2019 году явка к этому часу в городе составила 31,1%, сообщила журналистам председатель Окружного избирательного совета Ирина Сердюк. По ее словам, полиция зарегистрировала пока только одно нарушение, касающееся незаконной агитации. Избирательные участки закроются в 22:00 (23:00 мск).

Новые выборы в Бельцах были назначены после отставки с поста мэра города лидера оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатого в сентябре этого года. Политик покинул этот пост, когда на досрочных парламентских выборах в июле возглавляемое им формирование не смогло пройти в парламент. Даже в городе Бельцы, где у Усатого были традиционно сильные позиции, "Наша партия" получила третий результат (22,6%) после Избирательного блока коммунистов и социалистов (40%) и президентской Партии действия и солидарности (27%).

Среди фаворитов на пост мэра города Бельцы наблюдатели называют бывшего заместителя Усатого Николая Григоришина, экс-депутата парламента Александра Нестеровского, который баллотируется от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, депутата парламента Бориса Маркоча от Партии действия и солидарности, а также вице-председателя партии "Шор" Марину Таубер.

Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов. В противном случае через две недели проводится второй тур между двумя претендентами, получившими наибольшее число голосов.