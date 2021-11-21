Секретарь Совбеза Украины заявил, что страна благодарна США за помощь в военной сфере

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил благодарность американской стороне за оказанную помощь, в частности в военной сфере, во время встречи с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности.

"Украина благодарна Соединенным Штатам за оказанную помощь, в частности в военной сфере", - приводит слова Данилова сайт СНБО. По его словам, "настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами". Как добавил Данилов, "совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов на Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект".

Стороны обсудили текущую ситуацию на Украине и в мире, "особое внимание уделив вопросу скопления войск РФ на украинской границе". Секретарь СНБО подчеркнул, что "Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ".

Отмечается, что американская сторона заверила в неизменности двухпартийной поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над неподконтрольными Киеву территориями и выразила готовность "оказывать Украине необходимую помощь для противодействия российской гибридной агрессии".