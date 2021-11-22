В Чили начали закрывать участки для голосования на выборах президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Участки для голосования на президентских и парламентских выборах начали закрываться в воскресенье в Чили.

Как сообщает телеканал 24 Oras, в некоторых городах избиратели до сих пор стоят в очередях, хотя голосование должно было завершиться в 18:00 (00:00 мск). По закону им обязаны дать возможность отдать свой голос.

Избирательная служба Чили не сообщала о серьезных нарушениях в течения дня. По данным полиции, 30 человек были задержаны за отказ исполнять обязанности членов участковой избирательной комиссии.

На высший государственный пост претендуют семь кандидатов. Согласно опросам, фаворитами гонки считаются бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", и ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии. За ними следуют спикер Сената Ясна Провосте из центристской Христианско-демократической партии, кандидат от правящего альянса Себастьян Сичель и правоцентрист Франко Париси, который провел всю свою избирательную кампанию, находясь в США.

Помимо президента, чилийцам предстоит выбрать 155 депутатов и 27 из 43 сенаторов.