Мадуро отказался вести переговоры с оппозицией из-за "похищения" Сааба США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об отказе от дальнейших переговоров с оппозицией до тех пор, пока США не ответят за похищение гражданина Боливарианской Республики Алекса Сааба.

"Правительство США совершило грубое нарушение, похитив члена правительственной комиссии по диалогу в Мехико. Похитив его в Кабо-Верде, США знали о последствиях", - сказал Мадуро в воскресенье на пресс-конференции, транслировавшейся на его канале в YouTube. По его мнению, таким образом США "нанесли удар" по переговорам Каракаса с несистемной оппозицией. "Условия для их возобновления пока отсутствуют, поскольку они должны ответить за это похищение", - заявил глава государства.

По словам боливарианского лидера, как только условия для возобновления переговоров с оппозицией будут созданы, об этом будет объявлено всенародно. Ранее глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявлял, что экстрадиция Сааба окажет влияние на диалог с венесуэльской оппозицией, но не приведет к его прекращению.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Соединенные Штаты считают, что он занимался отмыванием денег из бюджета Венесуэлы через структуры в США. После снятия американским судом части обвинений Саабу грозит 20 лет лишения свободы.

Власти Венесуэлы выразили протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. Кроме того, Каракас заявил, что приостанавливает переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Сааба. Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.