Военный прокурор Ливии попросил не регистрировать Хафтара и сына Каддафи на выборах

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Военный прокурор при Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Масуд Рахума направил в воскресенье вечером запрос в избирком страны с просьбой приостановить регистрацию на президентских выборах фельдмаршала Халифы Хафтара и сына бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Об этом сообщает телеканал Libya Al Ahrar TV.

В частности, в послании отмечается, что генерал-майор Масуд Рахума просит остановить процедуры по выдвижению их кандидатур до тех пор, пока они не предстанут перед следствием в Триполи "по выдвинутым обвинениям". "Если мы не получим ответа от комиссии, то будем вынуждены действовать в соответствии с тем, что нам диктует закон, - сказал в этой связи его заместитель Мухаммед Гаруда, слова которого приводит телеканал. - У нас есть документы и иски, переданные гражданскими судебными органами по уголовным преступлениям, к которым причастны Сейф аль-Ислам и Хафтар".

В воскресенье новостной портал Al-Marsad сообщал, что к настоящему моменту заявления, необходимые для участия в предстоящих в конце года президентских выборах, подали более 50 человек, в том числе экс-глава МВД Фатхи Али Башага и спикер Палаты представителей (постоянный парламент) Акила Салех. Хафтар и Сейф аль-Ислам одними из первых официально заявили о желании баллотироваться, что было неоднозначно воспринято в обществе и уже вызвало недовольство и критику в ряде регионов Ливии.

В течение минувшего дня в предварительном порядке были зарегистрированы экс-спикер Всеобщего национального конгресса (ВНК, бывший временный парламент) Нури Абу Сахмейн, назначенный в свое время этим органом руководить Правительством национального спасения Ливии в Триполи Омар аль-Хаси, а также некогда самопровозглашенный премьер этого же кабинета Халифа аль-Гвейль.

В последний момент необходимые бумаги представил и премьер уже нынешнего временного кабмина Абдель Хамид Дбейба, из-за чего столичному отделению избиркома пришлось на час продлевать работу. Сразу после этого, как отмечает Al-Marsad, появилось и обращение военной прокуратуры.

Отсеивание кандидатов

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Избирательная кампания в Ливии стартовала 8 ноября, однако до сих пор неясно, состоится ли голосование в запланированные сроки из-за продолжающихся споров относительно его конституционности.

Как заявляла комиссия, 22 ноября - последний день, когда все желающие могут выдвигаться для участия в выборах, уточняя каждый раз при этом, что прием документов не означает автоматической регистрации того или иного кандидата. Предварительные списки претендентов на высший государственный пост и на членство в будущем парламенте избирком должен объявить вечером в понедельник. Затем, согласно установленным процедурам, все бумаги направляются на проверку в компетентные и судебные органы, после чего, ориентировочно 2 декабря, будет обнародован итоговый список.

Как считают региональные наблюдатели, ряд зарегистрированных уже кандидатов рискует не добраться до президентской гонки, поскольку принятый недавно парламентом закон о выборах содержит исключающие это статьи. Так, согласно одному из положений, в отношении любого претендента не должно быть вынесено окончательного судебного решения за уголовное преступление или проступок, "порочащий его честь и достоинство", и он также не должен иметь гражданство другой страны.

Однако наиболее спорной многие посчитали 12-ю статью закона, которая, в частности, на данном этапе не позволяет выдвигаться действующему премьеру. По ней, любой ливиец, находящийся на гражданской или военной службе и изъявивший желание баллотироваться, обязан временно покинуть занимаемую должность не позднее чем за три месяца до проведения выборов. В случае проигрыша он будет возвращен на прежнее место работы с сохранением заработной платы и прочих привилегий.

Именно данную статью оспаривал Дбейба, настаивая на внесении поправок в законодательство. Если, к примеру, Хафтар и Салех, как сообщалось, сложили с себя полномочия, то Дбейба по-прежнему продолжает руководить кабмином, что может оставить его за бортом выборов.