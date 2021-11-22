Двоих из 17 похищенных в Гаити миссионеров освободили

ТАСС, 22 ноября. Двое из 17 похищенных в Гаити христианских миссионеров США и Канады отпущены на свободу. Об этом сообщила в воскресенье американская благотворительная организация Christian Aid Ministries.

"Нам стало известно, что двое заложников в Гаити освобождены", - говорится в сообщении. Отмечается, что отпущенные на свободу миссионеры находятся в безопасности. Об их именах, местонахождении, а также о причине их освобождения не сообщается.

17 христианских миссионеров и членов их семей, среди которых 16 граждан США и один канадец, были похищены 16 октября в Порт-о-Пренс. Они находились в автобусе, направлявшемся в аэропорт.

По данным Центра анализа и исследований в области прав человека, с начала года в Гаити зарегистрировано 782 случая захвата заложников злоумышленниками. Ситуация в сфере безопасности в стране ухудшилась после убийства в ночь на 7 июля президента Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.