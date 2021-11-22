Кандидат в президенты в Чили заявил о поддержке консерватора Каста во втором туре выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Чили от правящей коалиции Себастьян Сичель в воскресенье признал свое поражение и пожелал победы во втором туре бывшему сопернику Хосе Антонио Касту из правой Республиканской партии.

"Я уже отправил Хосе Антонио Касту поздравления с выходом во второй тур. Как я уже говорил ранее, я не буду голосовать во втором туре за Габриэля Борика", - сказал он в обращении к сторонникам, которое транслировалось в эфире телеканала 24 Oras.

В воскресенье в Чили прошли президентские выборы. Согласно данным, полученным по итогам подсчета 49,62% голосов, за Каста проголосовали 28,64% избирателей. Во второй тур вместе с ним на данный момент выходит депутат Габриэль Борик, которого поддержали 24,44%. Сичель занимает пятое место с 11,96% голосов.

Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета. Кандидат от Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода.

35-летний Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", самый молодой среди кандидатов в президенты. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. Борик выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.