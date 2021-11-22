Главы МИД G7 обсудят тему защиты прав человека на встрече в Ливерпуле

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и по вопросам развития стран Группы семи (G7) 10-12 декабря проведут встречу в Ливерпуле, на которой будет обсуждаться тема защиты прав человека, а также вопросы глобального здравоохранения и обеспечения экономической устойчивости после пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД председательствующей в "семерке" Великобритании.

"Министры иностранных дел и по вопросам развития обсудят ряд глобальных проблем, включая экономическую устойчивость после пандемии, глобальное здравоохранение и права человека", - отмечается в документе.

"Мы примем наших друзей и партнеров, чтобы обсудить то, как мы будем укреплять экономические связи, технологическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности в глобальном масштабе, оправдав ожидания британского народа", - заявила глава Форин оффиса Элизабет Трасс, подчеркнув, что Соединенное Королевство стремится создать "международную сеть свободы", в которую войдут страны, разделяющие британские ценности и стремящиеся защищать демократию. По словам Трасс, это объединение будет поощрять "близкие по духу государства работать вместе с позиции силы".

Как отмечается в заявлении, на встречу также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в свою очередь провели встречу 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.