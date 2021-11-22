Аэропорт Гаваны стал одной из точек военно-гражданских учений Moncada 2021

ГАВАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Пожарные и спасатели Кубы в ходе военно-гражданских учений Moncada 2021 в аэропорту Гаваны продемонстрировали работу в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом в воскресенье сообщил президент карибской страны Мигель Диас-Канель.

"В День национальной обороны мы приняли участие в демонстрационных учениях по противодействию чрезвычайным ситуациям в Международном аэропорту им. Хосе Марти и проверили готовность наших пожарных. Невозможно было не вспомнить трагические события 18 мая 2018 года", - написал глава государства в Twitter. В мае 2018 года пассажирский самолет, следовавший рейсом кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion по маршруту Гавана - Ольгин, потерпел крушение через минуту после взлета, погибли более ста человек.

Как сообщается на сайте правительства республики, основной целью учений в аэропорту была отработка тушения пожара в самолете и спасения людей. Президент страны отметил, что "Корпус пожарных Республики Куба имеет достаточное количество специалистов благодаря сотрудничеству с Российской Федерацией". На острове с 2014 года работает Российско-кубинский центр по подготовке специалистов пожарно-спасательного профиля, оснащенный лабораториями по изучению основ электротехники, электробезопасности и исследованию материалов, миниполигонами и полосой препятствий для тренировок. В центре при участии российских спасателей проходят курсы подготовки специалисты из нескольких латиноамериканских стран.

Военно-гражданские учения Moncada 2021 с участием руководителей и органов армейского командования и государственного управления прошли с 18 по 20 ноября в разных городах Кубы. Название мероприятий отсылает к событиям 1953 года, когда группа революционеров во главе с Фиделем Кастро предприняла попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. Казармы носили имя героя борьбы за независимость острова генерала Гильермо Монкады.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал одной из целей учений "укрепление суверенитета и независимости страны". Мероприятия, в частности, прошли после провала протестных маршей, намеченных противниками руководства республики на 15 ноября. Гавана заявила о причастности США к попыткам дестабилизировать обстановку на острове для смены власти.