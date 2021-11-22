FT: в ходе июльских испытаний КНР осуществила запуск ракеты с гиперзвукового глайдера

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Испытания гиперзвукового оружия, предположительно осуществленные Китаем в конце июля, включали в себя запуск ракеты с планирующего летательного аппарата (глайдера), движущегося со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом со ссылкой на экспертов Минобороны США и лиц, имеющих доступ к западным разведданным, сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Financial Times (FT).

Как указывает издание, в ходе испытаний от гиперзвукового глайдера над Южно-Китайским морем отделился другой объект, который мог быть ракетой воздух-воздух. Специалисты также предполагают, что это могло быть средство радиоэлектронного противодействия, предназначенное для выведения из строя элементов ПРО противника. По словам собеседников издания, эксперты пока не могут понять, как КНР удалось обойти ограничения, накладываемые законами физики, чтобы осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости. Как отмечает FT, наличие такой технологической возможности ранее не демонстрировала ни одна другая страна.

В Белом доме отказались комментировать FT данную информацию и лишь повторно выразили обеспокоенность по поводу испытаний гиперзвукового оружия Китаем. В посольстве КНР в США изданию заявили, что не располагают данными об испытаниях такого оружия.

16 октября Financial Times выступила с утверждением о том, что китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия - 27 июля и 13 августа 2021 года. Вскоре после этого МИД КНР сообщил, что эта информация не соответствует действительности, так как Китай запускал космический корабль для проверки технологии повторного использования космических аппаратов. FT, со своей стороны, утверждает, что испытания корабля, о котором идет речь, проходили в другой день.

Гиперзвуковой глайдер, который должен быть выведен в космос с помощью ракеты-носителя, движется на меньшей скорости, чем баллистическая ракета, однако делает это на меньшей высоте и способен маневрировать, что затрудняет обнаружение и уничтожение такого оружия. По данным FT, разработанные КНР гиперзвуковые планирующие летательные аппараты способны нести ядерные боеголовки.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от Китая и России в производстве гиперзвукового оружия. FT указывает, что КНР, вероятно, приблизилась к созданию продвинутой орбитальной бомбардировочной системы, которая в перспективе позволит осуществлять запуски через Южный полюс, что создает проблемы для американской системы ПРО, сосредоточенной на отражении возможных атак с северного полярного направления. Использование маневренных глайдеров с ядерным зарядами, способных совершить виток вокруг земного шара и вывести из строя противоракеты, значительно увеличивает потенциальную угрозу, которую представляют для США новые вооружения.