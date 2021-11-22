В первом туре выборов президента Чили победили противоположные края политического спектра

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст и бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик вышли во второй тур президентских выборов в Чили. Кандидаты от более умеренных правых и левых, а также центристских сил отстали от них более чем на 10 процентных пунктов.

В ходе прошедшего в воскресенье голосования Каста поддержали 27,94% избирателей, Борика - 25,75%. К настоящему моменту обработано порядка 97% бюллетеней. Второй тур выборов пройдет 19 декабря. С победой в первом туре обоих кандидатов поздравил действующий глава государства Себастьян Пиньера. Главная неожиданность выборов Выход Каста и Борика во второй тур предсказывали все опросы, но без сюрприза голосование не обошлось. На третьем месте с 13% голосов оказался Франко Париси из правоцентристской Народной партии. Политик больше года живет в США и всю свою предвыборную кампанию проводил онлайн. Он не приехал в Чили даже в день голосования. По словам политика, он не смог прилететь из-за заражения коронавирусом. Однако, у Париси есть и другая возможная причина избегать поездки на родину. Из-за долгов по алиментам в его отношении действует судебный запрет на выезд из Чили. По мнению некоторых аналитиков, голоса за Париси были голосами протеста против политического истеблишмента страны. Каст и Борик также не являются членами тех партий и коалиций, между которыми проходила основная борьба за власть в Чили с 1990 года. Кандидат в президенты Чили от правящей коалиции Себастьян Сичель занимает на этих выборах четвертое место с 12,55% голосов, спикер Сената Ясна Провосте из влиятельной Христианско-демократической партии - пятое с 11,77%. Программа Каста Каст, известный также своими заявления в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006), настаивает на том, что он может вернуть стабильность Чили. "Не нужно заблуждаться. Единственная партия, которая выдвигает кандидата в президенты, который может вернуть мир, может противостоять преступникам и наркоторговцам, может положить конец терроризму - это наша партия", - сказал Каст, выступая после оглашения итогов первого тура выборов.

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