В первом туре выборов президента Чили победили противоположные края политического спектра

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст и бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик вышли во второй тур президентских выборов в Чили. Кандидаты от более умеренных правых и левых, а также центристских сил отстали от них более чем на 10 процентных пунктов.
В ходе прошедшего в воскресенье голосования Каста поддержали 27,94% избирателей, Борика - 25,75%. К настоящему моменту обработано порядка 97% бюллетеней. Второй тур выборов пройдет 19 декабря. С победой в первом туре обоих кандидатов поздравил действующий глава государства Себастьян Пиньера.
Главная неожиданность выборов
Выход Каста и Борика во второй тур предсказывали все опросы, но без сюрприза голосование не обошлось. На третьем месте с 13% голосов оказался Франко Париси из правоцентристской Народной партии. Политик больше года живет в США и всю свою предвыборную кампанию проводил онлайн. Он не приехал в Чили даже в день голосования.
По словам политика, он не смог прилететь из-за заражения коронавирусом. Однако, у Париси есть и другая возможная причина избегать поездки на родину. Из-за долгов по алиментам в его отношении действует судебный запрет на выезд из Чили.
По мнению некоторых аналитиков, голоса за Париси были голосами протеста против политического истеблишмента страны. Каст и Борик также не являются членами тех партий и коалиций, между которыми проходила основная борьба за власть в Чили с 1990 года. Кандидат в президенты Чили от правящей коалиции Себастьян Сичель занимает на этих выборах четвертое место с 12,55% голосов, спикер Сената Ясна Провосте из влиятельной Христианско-демократической партии - пятое с 11,77%.
Программа Каста
Каст, известный также своими заявления в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006), настаивает на том, что он может вернуть стабильность Чили. "Не нужно заблуждаться. Единственная партия, которая выдвигает кандидата в президенты, который может вернуть мир, может противостоять преступникам и наркоторговцам, может положить конец терроризму - это наша партия", - сказал Каст, выступая после оглашения итогов первого тура выборов.
Эти выборы проходят на фоне кризиса, вызванного пандемий COVID-19, и высокого уровня социальной напряженности, которая в октябре 2019 года вылилась в протесты и беспорядки, последствия которых ощущаются до сих пор. По стране, которая считалась одной из самых стабильных и экономически успешных в регионе, прокатилась волна вандализма и мародерства. Власти Чили были вынуждены отказаться от проведения саммита АТЭС и ввести комендантский час.
Кроме того, в последние месяцы вновь обострился конфликт между правительством и индейцами мапуче, требующими вернуть им земли их предков. Из-за серии поджогов и нападений Пиньера объявил в ряде провинций в регионах Арауканиа и Био-Био чрезвычайное положение, чтобы привлечь военных к обеспечению порядка. В этих условиях обещания Каста вернуть стабильность и безопасность звучат привлекательно для многих чилийцев.
В ходе предвыборной кампании Каст предложил, среди прочего, сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов, отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода, и выкопать траншею глубиной три метра на границе с Боливией и Перу, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.
Политик считает диктаторскими режимами правительства в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе и видит в Коммунистической партии угрозу для Чили. Он также выступает против полного уравнения в правах однополых союзов с браками между лицами разного пола.
Программа Борика
35-летний Борик в свою очередь обещает бороться против экономического и социального неравенства, высокий уровень которого и привел в 2019 году к тем самым протестам и беспорядкам. Действующий депутат выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.
"Мы будем бороться за более справедливое общество. <...> Мы противостоим плохому правительству Себастьяна Пиньера, и мы собираемся защищать принципы справедливости, равенства и достоинства", - сказал Борик, выступая перед сторонниками после оглашения результатов.
В своей программе кандидат также предлагает разработать пенсионную систему, которая должна будет заменить частные пенсионные фонды, и провести реформу здравоохранения, чтобы обеспечить доступ к качественной медицине для всех граждан.
Борик выдвигается от коалиции "Я одобряю достоинство", в которую входит в том числе Коммунистическая партия. Он обвинял правительство президента Николаса Мадуро в нарушения прав человека, но воздерживался от резкой критики кубинских властей, признавая в то же время, что на Кубе также есть нарушения прав человека.
Второй тур
Согласно опросу компании Cadem, результаты которого были опубликованы за две недели до выборов, в случае выхода Борика и Каста во второй тур, за первого были готовы проголосовать 40% респондентов, за второго - 44%. Остальные ответили, что не собираются голосовать или не знают за кого.
Из бывших соперников кандидатов после оглашения предварительных результатов выборов уже высказались Сичель и Провосте. Сторонник Пиньеры поздравил Каста с победой и заявил, что не будет голосовать за Борика. Провосте назвала кандидата-консерватора "олицетворением фашизма и тоталитаризма" и призвала не голосовать за него. Париси пока не делал заявлений, касающихся второго тура.