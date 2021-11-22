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Полиция Армении сообщила о задержании 18 активистов в ходе акций протеста в Ереване

По словам активистов, подписание документа о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном означает сдачу суверенных территорий соседней стране

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Армении задержала в понедельник утром 18 активистов, которые в разных районах Еревана перекрыли улицы и мосты, требуя от правительства и премьер-министра Никола Пашиняна отказаться подписать документ о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правоохранительного ведомства.

"18 человек были задержаны в ходе уличных акций в Ереване из-за отказа выполнить законные требования полиции", - отметил собеседник агентства.

Оппозиционные активисты, заблокировавшие несколько центральных улиц и мостов, заявили, что собираются после полудня устроить митинг у здания правительства. По их словам, подписание документа означает сдачу суверенных территорий соседней стране.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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