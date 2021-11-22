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Избирком Ливии отверг запрос военного прокурора снять с регистрации Хафтара и сына Каддафи

Выборы президента страны запланированы на 24 декабря

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Высшая избирательная комиссия Ливии отклонила в понедельник запрос военного прокурора страны о снятии с регистрации кандидатами на президентских выборах в стране фельдмаршала Халифы Хафтара и сына бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Военный прокурор не имеет права требовать приостановления выдвижения кандидатур Каддафи и Хафтара, - заявил избирком. - Процедура выдвижения кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи юридически обоснована".

В воскресенье вечером военный прокурор при Минобороны Правительства национального единства Ливии генерал-майор Масуд Рахума направил в избирком запрос с просьбой приостановить регистрацию на президентских выборах Хафтара и сына бывшего ливийского руководителя Каддафи Сейф аль-Ислама. Генерал потребовал остановить процедуру по выдвижению их кандидатур до тех пор, пока они не предстанут перед следствием в Триполи "по выдвинутым обвинениям".

По данным ливийского избиркома, к настоящему моменту заявления на регистрацию кандидатами на выборах главы государства подал 61 человек, в том числе 45 выдвиженцев представили бумаги в Триполи, 10 - в Бенгази, шестеро - в Себхе. В числе претендентов - одна женщина. Вечером завершается прием документов. Затем, согласно установленным процедурам, все бумаги направляются на проверку в компетентные и судебные органы, после чего ориентировочно 2 декабря будет обнародован итоговый список.

Выборы президента Ливии запланированы на 24 декабря.

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Ливия
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