Госдеп: Судан должен добиваться большего прогресса для возобновления помощи США

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от властей Судана большего прогресса в деле урегулирования ситуации в стране, прежде чем возобновить финансовую помощь. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении американской финансовой помощи Хартуму, дипломат отметил: "В этой связи я могу сказать, что госсекретарь [США Энтони Блинкен] сегодня поговорил с [премьер-министром Судана Абдаллой] Хамдуком, с генералом [Абделем Фаттахом] аль-Бурханом". "Его [Блинкена] сигнал состоял в том, что мы должны продолжать видеть прогресс, мы должны продолжать видеть, как Судан возвращается на демократический путь. И это начинается с восстановления в должности премьер-министра, но на этом, конечно, не заканчивается", - подчеркнул Прайс.