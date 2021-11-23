США могут ввести новые санкции из-за "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США перечислил в переданном в Конгресс списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" два судна и связанную с Россией компанию. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник.

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"Госдепартамент США представил Конгрессу доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года, - отметил он. - В докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2". В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет признано конфискованной собственностью".

"Сегодняшний доклад соответствует неизменной позиции Соединенных Штатов, согласно которой они выступают против газопровода "Северный поток - 2", а правительство США выполняет положения PEESA, - добавил Блинкен. - Учитывая сегодняшние действия, администрация ввела санкции в отношении восьми человек и отнесла 17 судов к заблокированной собственности на основе PEESA из-за связей с "Северным потоком - 2".

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против газопровода "Северный поток - 2", в том числе путем введения санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами с целью снижения рисков для Украины, для находящихся у передовой линии стран НАТО и ЕС, а также с целью противодействия враждебным действиям России, в том числе в энергетической сфере", - подчеркнул госсекретарь США.

Администрация США обязана регулярно представлять Конгрессу доклады со списком юридических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", для возможного введения санкций.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.