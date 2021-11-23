Шри-Ланка и Россия будут делиться данными для борьбы с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. Шри-Ланка и Россия договорились обмениваться информацией, касающейся борьбы с терроризмом, и противодействовать финансированию террористической деятельности. Об этом сообщил президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса по итогам прошедшей в понедельник встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"Состоялся дружеский разговор с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества по борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами, включая обмен разведывательной информацией и противодействие финансированию терроризма", - сообщил Раджапакса на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза, на встрече были обозначены основные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также перспективы сотрудничества в сфере безопасности.

Самолетом, на котором секретарь Совбеза РФ прибыл в понедельник в Коломбо из Москвы, была также доставлена партия вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.