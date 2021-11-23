Президент Колумбии назвал фарсом региональные выборы в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в понедельник назвал "фарсом и огромной ложью" региональные выборы, которые прошли в воскресенье в Венесуэле.

"В очередной раз произошло то же самое - выборы, фальсифицированные режимом, который контролирует абсолютно все. Они контролируют судебную власть, органы, занимающиеся проведением выборов, и теперь снова захватывают власть в регионах. Это был фарс, это была огромная ложь", - сказал он в ходе разговора с колумбийскими журналистами, видеозапись которого опубликовала на своем сайте радиостанция Blu Radio.

В воскресенье в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых граждане страны определяли будущих глав местной исполнительной власти и членов заксобраний. По данным Национального избирательного совета, правящая коалиция получила губернаторские посты как минимум в 18 из 23 штатов, оппозиционный "Блок демократического единства" - в двух.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах.