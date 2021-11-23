{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Попытка государственного переворота в Турции

ЕСПЧ присудил по €5 тыс. судьям, задержанным в Турции после путча 2016 года

Заявителями являются 427 человек

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по €5 тыс. более 400 судьям и прокурорам, арестованным в Турции после попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Это следует из судебного решения, опубликованного во вторник на сайте ЕСПЧ.

Отмечается, что суд "единогласно признал нарушение параграфа 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека ["Право на свободу и личную неприкосновенность"] в связи с незаконным досудебным задержанием заявителей". "Государство - ответчик [Турция] обязано выплатить каждому заявителю <...> €5 тыс.", - отмечается в документе.

В решении отмечается, что заявителями являются 427 человек, которые на тот момент являлись судьями и прокурорами в инстанциях различного уровня. Истцы были задержаны как предполагаемые участники "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) - сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, - которую власти Турции обвиняют в организации путча. ЕСПЧ уточняет, что заявители были отстранены от своих обязанностей сразу после попытки госпереворота, а позднее помещены под стражу.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет ФЕТО в организации путча. По делам о содействии этой организации в Турции осуждены тысячи человек.

Теги
ТурцияПопытка государственного переворота в Турции
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Bloomberg: ЕС введет санкции против фирм, транспортирующих мигрантов к Белоруссии и Польше
Во внутренних документах, выдержки из которых приводит агентство, говорится, что меры будут зависеть от особенностей каждого случая и будут рассчитаны на год
Читать полностью