ЕСПЧ присудил по €5 тыс. судьям, задержанным в Турции после путча 2016 года

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по €5 тыс. более 400 судьям и прокурорам, арестованным в Турции после попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Это следует из судебного решения, опубликованного во вторник на сайте ЕСПЧ.

Отмечается, что суд "единогласно признал нарушение параграфа 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека ["Право на свободу и личную неприкосновенность"] в связи с незаконным досудебным задержанием заявителей". "Государство - ответчик [Турция] обязано выплатить каждому заявителю <...> €5 тыс.", - отмечается в документе.

В решении отмечается, что заявителями являются 427 человек, которые на тот момент являлись судьями и прокурорами в инстанциях различного уровня. Истцы были задержаны как предполагаемые участники "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) - сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, - которую власти Турции обвиняют в организации путча. ЕСПЧ уточняет, что заявители были отстранены от своих обязанностей сразу после попытки госпереворота, а позднее помещены под стражу.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет ФЕТО в организации путча. По делам о содействии этой организации в Турции осуждены тысячи человек.