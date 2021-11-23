В Литве оппозиция собрала подписи для объявления отставки главе Минздрава

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Оппозиция в Сейме (парламенте) Литвы собрала необходимое число подписей депутатов для начала процедуры интерпелляции в отношении главы Минздрава республики Арунаса Дулькиса как не справляющегося с вызовами пандемии коронавируса. Об этом сообщила журналистам староста парламентской фракции оппозиционной партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Аушрине Норкене.

"Необходимое количество подписей собрано с превышением. Надо было собрать 29 подписей, а подписались 43 депутата", - сказала она.

Оппозиция считает, что министр не обеспечил должного контроля над ситуацией с коронавирусом, с его подачи правительство опирается на принудительные меры вакцинации от коронавируса, ограничения хозяйственной деятельности и общественной жизни, что вызывает протесты людей.

Собранные оппозицией подписи позволяют вынести кадровый вопрос о главе Минздрава на обсуждение Сейма, однако для того, чтобы отправить его в отставку, потребуется уже 71 голос (в парламенте заседает 141 депутат). Эксперты сомневаются, что предложение оппозиции будет поддержано на таком уровне.