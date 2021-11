"Мой муж был яростным сторонником Байдена". Отрывок из автобиографии первой леди США

В издательстве "Эксмо" выходит автобиография Джилл Байден "Там, где свет. История первой леди США". В ней супруга нынешнего американского президента рассказывает о детстве и молодости, о своих планах и мечтах и, конечно, о том, как встретила своего будущего мужа Джо Байдена. С разрешения издательства мы публикуем отрывок из книги первой леди о том, где и как она впервые услышала о молодом политике Байдене и познакомилась с его женой.

В год, когда я поступила в колледж, это был 1969-й, Rolling Stones выпустили песню You сan’t always get what you want, а я влюбилась в высокого экс-футболиста, который водил быструю желтую "Камаро". В следующем году мы поженились. Мне тогда было всего восемнадцать. Оглядываясь назад, можно подумать, что наши отношения были ошибкой юности. Однако в то время я действительно верила, что мы созданы друг для друга. Он был харизматичен, предприимчив и вскоре запустил собственный бизнес. Мы снимали модный современный дом.

Внезапно я стала не просто студенткой, которая ест дешевую еду и живет в студенческом общежитии, я стала женой. Я покупала продукты на двоих и украшала наш дом. Мои родители не возражали. В принципе мой избранник им нравился. И, что самое важное, я думала, что встретила такую же любовь, как у них, обрела партнерство, построенное на верности и преданности. Какое-то время мы были счастливы. Я нашла своего прекрасного принца и была уверена, что счастье будет длиться вечно.

Муж интересовался политикой гораздо больше, чем я, и в ходе сенатской кампании был ярым сторонником Байдена. Летом 1972-го я стала находить агитационные брошюры Байдена на кухонном столе.