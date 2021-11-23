Минобороны Израиля назвало иранские беспилотники угрозой региону и странам Европы и Африки

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Иранские ударные беспилотные летательные аппараты являются угрозой не только для Ближневосточного региона и международных сил, но и для стран Европы и Африки. С таким заявлением выступил во вторник на конференции по безопасности в израильском городе Герцлия министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

"Иран действует за пределами региона. Одним из его ключевых инструментов являются беспилотные летательные аппараты - высокоточное оружие, которое может достигать стратегических целей на дальностях в тысячи километров. Этот потенциал уже является угрозой для стран региона, международных сил на Ближнем Востоке, а также стран Европы и Африки", - распространила высказывания Ганца его канцелярия. В ходе своего выступления он также впервые обнародовал информацию про "две основные базы в районе [портового города] Чабахар на юге Ирана и на острове Кешм, которые использовались для проведения атак на морские цели и хранения ударных беспилотников", добавили в министерстве обороны. Ганц также сообщил, что сбитый в 2018 году в районе городе Бейт-Шеан израильскими военными иранский беспилотник мог использоваться для транспортировки взрывчатки палестинским радикалам на Западном берегу реки Иордан.

Ганц заявил, что "перед лицом [иранской] угрозы мировое сообщество может прибегнуть ко множеству инструментов, но оно (мировое сообщество - прим. ТАСС) должно добавить "План "Б" к [продвигаемому] дипломатическому варианту". "Нет сомнений в том, что дипломатическое решение (проблемы иранской ядерной программы - прим. ТАСС) предпочтительнее, но наряду с ним возможность применения силы должна быть на столе, так как это продолжение дипломатии другими средствами", - пояснил глава израильского оборонного ведомства. "Иногда использование и демонстрация силы помогают предотвратить необходимость в еще более масштабном применении силы", - считает Ганц.