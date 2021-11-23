Литва направила ноту протеста Белоруссии в связи с планируемым пуском второго блока БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы направили Белоруссии ноту протеста в связи с планируемым на конец текущего года физическим пуском второго блока находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Как сообщил МИД балтийской республики, во вторник нота вручена представителю посольства Белоруссии в Литве.

"С началом эксплуатации второго блока БелАЭС угрозы в сфере ядерной безопасности и охраны природы для Литвы и других стран региона возрастут вдвое, поэтому требуем, чтобы Белоруссия воздержалась от этого безответственного и увеличивающего опасности решения", - приводится в сообщении текст документа.

Одновременно Вильнюс потребовал остановить работу первого блока БелАЭС до тех пор, "пока не будут учтены все требования ядерной безопасности".

Власти Литвы утверждают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети.

В Белоруссии отмечают, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.