Посол Сирии отметил роль России в борьбе с терроризмом в республике

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Сирии, в том числе в борьбе с терроризмом, помогло спасти сирийский народ от гибели. Об этом заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Дипломат отметил, что политическая роль РФ за рубежом направлена на сохранение мира во всем мире. Он особо выделил участие Вооруженных сил РФ в борьбе против международного терроризма на территории Сирии, а также усилия российского руководства на экономическом, политическом и гуманитарном направлениях. "Я могу смело сказать, что эта миссия, проведенная руководством РФ на территории Сирийской Арабской Республики, спасла сирийский народ от неминуемой гибели", - добавил посол.

По словам Хаддада, разрушение Сирии было запланировано некоторыми "державами и региональными странами, чтобы провалить" взаимодействие РФ и Сирии в борьбе с международным терроризмом.