В Армении заявили о 32 военных, попавших в плен во время эскалации 16 ноября

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Армения располагает данными о том, что 32 ее военнослужащих оказались в плену у Азербайджана после эскалации на границе 16 ноября. Об этом во вторник во время онлайн пресс-конференции сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"По неподтвержденным данным, понимаю, что такая формулировка странно звучит из моих уст, 24 военнослужащих, с которыми была потеряна связь, находятся в плену. По неподтвержденным данным, их количество больше. Те воины, о которых была информация, что они погибли, находятся в плену. Шесть человек погибло, 32 оказались в плену", - сказал Пашинян.

Он отметил, что эти данные нуждаются в подтверждении, они пока не окончательные. Премьер добавил, что армянская сторона ведет работу над возвращением этих людей.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.