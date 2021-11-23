Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Армения не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и считает, что эта структура должна активно участвовать в обеспечении безопасности в регионе. Такую позицию изложил во вторник на пресс-конференции в онлайн-формате премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Не думаю, что Армения будет рассматривать вопрос выхода из ОДКБ. Эта организация - важная площадка и в наших стратегических отношениях с Россией. Используя наше председательство, мы должны работать над тем, чтобы ОДКБ активно участвовала в обеспечении безопасности региона", - сказал он.

Глава правительства добавил, что следует "отметить как данность" несколько фактов. "Например, тот факт, что некоторые страны, входящие в ОДКБ, подписали с Азербайджаном и Турцией документ о стратегии тюркского мира. Другой факт, что Россия - стратегический партнер Армении и при этом не враг Азербайджана. Именно поэтому Россия пытается мирным путем решить проблемы в регионе", - заявил он.

"Мы не хотим, чтобы Россия или кто-то из членов ОДКБ был втянут в конфликт с Азербайджаном. Мы хотим, чтобы наши союзники и партнеры использовали политические инструменты для защиты наших прав, признанных на международном уровне", - добавил Пашинян.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.