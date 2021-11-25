Триллион в год? Борьба с потеплением стоит денег, говорят бедные страны и выставляют счет

Следует ли одним странам безвозмездно вкладывать деньги в экономику других, чтобы остановить глобальное потепление? Ответ может быть только утвердительным, считают эксперты ООН, занятые отслеживанием нового ответвления денежных потоков — "зеленых" финансов. Еще в 2009 году на климатическом саммите в Копенгагене развитые страны взяли на себя обязательство перечислять развивающимся $100 млрд ежегодно в форме как прямых пожертвований, так и льготных кредитов. Всемирный банк предлагает увеличить эту сумму в 10 раз, а группа незападных стран во главе с Китаем — в 13, до $1,3 трлн каждые 12 месяцев. Но откуда взять эти средства? На климатическом саммите в Глазго, завершившемся 13 ноября, споры зашли в тупик. У правительств Запада не хватает свободных денег, а равно и возможности проследить, как потратят выделенные дополнительно ресурсы. В свою очередь зависимые от угля государства второго и третьего мира не станут и не смогут реформировать свои экономики, если не получат ощутимой поддержки извне. Сторонам трудно понять друг друга.

Призыв перечислить деньги, раздающийся со стороны бедных южных стран к богатым, временами принимает театральные формы. "Мы жертвенные агнцы глобального потепления […] Это безнравственно, и это просто несправедливо [...] Неужели все настолько ослепли, что не замечают криков человечества?" — провозгласила на форуме в Глазго премьер государства Барбадос Миа Моттли. "В моей стране с 1970 по 2020 год стихийные бедствия случались 82 раза, и 67 из них связаны с глобальным потеплением. Разве это справедливо? Где экологическая компенсация, которую обещало международное сообщество?" — выступил с обвинениями президент Гондураса Хуан Эрнандес. Зажиточные страны "должны заплатить свою долю", заявил премьер Ливии Абдель Хамид Дбейба, а глава правительства Индии Нарендра Моди назвал борьбу с глобальным потеплением "экзистенциальной угрозой" и тут же озвучил цифру: триллион долларов минимум — эту сумму развитые страны должны начать переводить развивающимся ежегодно "так быстро, как только возможно".

Хотя отношения Индии с Китаем не из легких, в вопросе климатического финансирования обе страны быстро поняли друг друга. На саммите в Глазго они, Индонезия и присоединившиеся государства Африки представили проект ежегодного финансирования отстающих южных стран богатыми северными на сумму в $1,3 трлн. Представлены и сметы расходов, которые предполагается поделить поровну между инвестициями в возобновляемые источники энергии и защитой от уже происходящего глобального потепления. (Несмотря на то что и Китай, и Индия входят в десятку богатейших стран мира по объемам ВВП, деньги не будут лишними, с учетом численности их населения.)

Но даже и эта цифра не предел: эксперты говорят о 5 трлн, и только в год, правда, без ожиданий, что всю эту сумму выплатят американцы и европейцы. Кроме того, денег ждут и в частном порядке. Президент ЮАР Сирил Рамапоса попросил 26 млрд для своей страны, индийские власти — 1 трлн только для одной своей. А африканские страны назвали цифру в 1,3 трлн на всех — обещанные ранее 100 млрд видятся им предельно заниженной суммой.

Поучить жить, а денег не давать

По другую сторону переговорного стола — западные державы, которые взвешивают претензии южан и в ответ ведут себя чрезвычайно сдержанно. Несмотря на то что выплаты в 100 млрд были северянами согласованы еще в 2009-м, перечисляют они гораздо меньше — $79,6 млрд, из которых чистыми пожертвованиями — только $19–22 млрд. Остальное — долговые обязательства под небольшие проценты. Деньги, которые еще возвратятся назад, а выплаты по ним лягут обременением на бюджеты развивающихся стран.

Другой аспект проблемы — формирующееся экологическое законодательство на Западе. Экспорт стали, алюминия, стекла, цемента приносит большие доходы некоторым из развивающихся экономик, но все эти товары рискуют подпасть под действие новых "зеленых" налогов. В последние месяцы от поставщиков требуют кардинально изменить свои технологические процессы под угрозой потери доли на рынке. Реакция Запада на глобальное потепление (а введение налогов — ее часть) двойственна: не только потенциально сулит компенсации азиатам и африканцам, но и, наоборот, способна ударить по их доходам.