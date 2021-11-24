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СМИ: японские военные потеряли связь с беспилотником стоимостью более $2 млн

Аппарат пропал с радаров при отработке маневров по сбору информации над акваторией в районе острова Танэгасима

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие наземных Сил самообороны Японии 23 ноября в ходе учений потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом американского производства ScanEagle стоимостью около 250 млн иен (примерно $2,1 млн). Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что беспилотник пропал с радаров при отработке маневров по сбору информации над акваторией в районе острова Танэгасима на юго-западе страны. По данным Министерства обороны Японии, беспилотник мог упасть в море. Между тем сведений о каком-либо ущербе находящимся в этом районе судам не поступало.

Японские военные приступили к поискам исчезнувшего беспилотника, направив к острову корабли.

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