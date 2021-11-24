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СМИ: четыре человека погибли при взрыве бомбы в афганской провинции Тахар

Детали инцидента уточняются

ТЕГЕРАН, 24 ноября. /ТАСС/. Бомба взорвалась в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По сведениям канала, в результате подрыва бомбы погиб глава одного из уездов провинции, а также трое его охранников. Детали инцидента уточняются.

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как члены захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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