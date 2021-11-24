СК Белоруссии проверяет факт очередного применения Польшей спецсредств против мигрантов

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении мигрантов, имевшего место 23 ноября. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного ведомства.

"На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.

В СК проинформировали, что по всем изъятым при осмотре места происшествия объектам назначены экспертизы, опрошены очевидцы произошедшего. "Предварительно установлено, что за медицинской помощью в результате инцидента на границе никто не обращался", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы "Токари" Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. "Люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси", - отметили в СК Белоруссии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии по факту стычек мигрантов с польскими силовиками 16 ноября в пункте пропуска "Брузги" возбудил уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества.