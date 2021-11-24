СМИ: сирийская зенитная ракета разорвалась над Средиземным морем у Хайфы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Одна из зенитных ракет, выпущенных силами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в среду ночью, разорвалась над Средиземным морем на уровне города Хайфа на севере Израиля. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Ранее в среду агентство SANA проинформировало, что по меньшей мере два мирных жителя погибли, шесть солдат получили ранения в результате воздушной атаки ВВС Израиля по центральному району Сирии. По его информации, сирийские средства ПВО перехватили большую часть ракет над городом Хомс.

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался комментировать сообщения об израильских ударах в Сирии.