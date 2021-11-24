Свыше 3 тыс. большегрузов скопилось в очередях на выезд из Белоруссии в страны ЕС

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Белоруссия фиксирует увеличение очередей из большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на выезд в Латвию, Литву, Польшу, где сейчас скопилось более 3 тыс. фур. Об этом сообщил в среду Госпогранкомитет (ГПК) республики.

"Количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти. За прошедшие сутки только три из девяти сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта", - отмечается в сообщении погранведомства.

При этом в комитете уточнили, что белорусская сторона оформляет фуры без задержек, о чем свидетельствует отсутствие очередей на въезд в Белоруссию. По оперативным данным ГПК, наибольшие очереди зафиксированы в пунктах пропуска на выезд в Литву, где стоят 2 080 автомобилей. В очереди на выезд в Польшу простаивают 790 фур, Латвию - 490.

В Госпогранкомитете напомнили, что с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги"), что на треть снизило грузопоток через белорусско-польскую границу.