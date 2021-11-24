МИД КНР поддержал заявления Лаврова о непродуктивной политике Запада в мировой экономике

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китайские власти считают оправданными критические заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу непродуктивной политики Запада в области мировой экономики, поскольку слова российского дипломата "наталкивают на глубокие размышления" о деструктивных действиях отдельных западных стран. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Высказывания господина Лаврова наталкивают на глубокие рассуждения, - сказал он на брифинге. - Возникает вопрос: кто под предлогом равноправия и недискриминации создает беспорядок на рынках? <...> Международному сообществу очевидно, кто именно этим занимается. <...> Отдельные [западные] страны вместе с союзниками злоупотребляют государственной властью, занимаясь политизацией торгово-экономической сферы".

По словам китайского дипломата, отдельные страны Запада пренебрегают общепринятыми правилами развития международных отношений в области экономики. "Они подрывают глобальные цепочки поставок, - подчеркнул Чжао Лицзянь. - Соответствующие [западные] государства должны действовать в соответствии с глобальными тенденциями и отбросить в сторону принципы времен холодной войны".

Как заявил во вторник Сергей Лавров, Россия уверена в контрпродуктивности действий Запада в области мировой экономики. Он указал на "бесперспективность эгоистичной политики западных партнеров" и на ее "несовместимость с принципами широкого международного сотрудничества". Глава МИД РФ напомнил, что посредством работы в ООН и во Всемирной торговой организации российская сторона противодействует попыткам изменить правила многосторонней торговой системы. Он добавил, что Россия работает и в Группе двадцати, которая "является достаточно уникальным механизмом, поскольку, с одной стороны, являет собой понимание, что "семерка" в ее прежней ипостаси уже не в состоянии решать задачи таким образом, как она это делала еще 15-20 лет назад".